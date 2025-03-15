Лучший теннисист Казахстана вышел в полуфинал турнира в США

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал еще одну победу на хардовом "Челленджере" в Финиксе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 82-е место в мировом рейтинге, в четвертьфинале встретился с французом Корентеном Мутэ — 79-й ракеткой мира.

Матч продлился максимальные три сета и завершился волевой победой Бублика со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут.

За время встречи казахстанец реализовал четыре из шести брейк-пойнтов, выполнил восемь эйсов и допустил три двойные ошибки.

В полуфинале Бублик сыграет с португальцем Нуну Боржешем, который занимает 36-е место в мировом рейтинге и посеян под первым номером. Победитель этой встречи оспорит титул с бразильцем Жоао Фонсекой или японцем Кеем Нисикори.

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