Вторая ракетка Казахстана вылетел на старте турнира ATP 500 в США

Казахстанский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение в первом круге хардового турнира ATP 500 в американском Далласе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 82-е место в мировом рейтинге, на старте соревнований встретился с представителем США Райлли Опелкой — 145-й ракеткой планеты.

Матч продлился два сета и завершился поражением Шевченко со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.

За время встречи у казахстанца не было брейк-пойнтов. На своей подаче он выполнил восемь эйсов и допустил две двойные ошибки.

Опелка, получивший специальный допуск (wild card) от организаторов, во втором круге сыграет с британцем Кэмероном Норри. Казахстанцев на турнире в Далласе после вылета Шевченко не осталось.

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