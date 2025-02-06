Вторая ракетка Казахстана вылетел на старте турнира ATP 500 в США

Казахстанский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение в первом круге хардового турнира ATP 500 в американском Далласе, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 82-е место в мировом рейтинге, на старте соревнований встретился с представителем США Райлли Опелкой — 145-й ракеткой планеты.
Матч продлился два сета и завершился поражением Шевченко со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.
За время встречи у казахстанца не было брейк-пойнтов. На своей подаче он выполнил восемь эйсов и допустил две двойные ошибки.
Опелка, получивший специальный допуск (wild card) от организаторов, во втором круге сыграет с британцем Кэмероном Норри. Казахстанцев на турнире в Далласе после вылета Шевченко не осталось.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2218337-vtoraya-raketka-kazahstana-vyletel-na-starte-turnira-atp-500-v-ssha/