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Бублик отдал ракетку бол-бою и вылетел в четвертьфинале турнира во Франции (видео)

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик не смог выйти в полуфинал хардового турнира ATP 250 в Монпелье, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертьфинале соревнований во Франции четвертый номер посева встретился с американцем Александром Ковачевичем. Казахстанец занимает 39-е место в мировом рейтинге, представитель США — 102-е.

Матч завершился уверенной победой Ковачевича в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 15 минут.

В предпоследнем гейме Бублик перед подачей предложил сыграть одному из бол-боев (юноши, подающие мячи спортсменам) и отдал ему ракетку. Казахстанец призвал болельщиков поддержать парня. Тот выполнил подачу, Ковачевич ответным ударом послал мяч в сетку.

Данный розыгрыш не пошел в зачет, хотя Бублик после гейма выразил удивление и с юмором спорил с судьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2217095-bublik-otdal-raketku-bol-boyu-i-vyletel-v-chetvertfinale-turnira-vo-francii-video/