Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open и установил уникальный рекорд

Седьмая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович зафиксировал абсолютный рекорд по количеству матчей на турнирах "Большого шлема", передает корреспондент NUR.KZ.
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» провел матч второго круга Открытого чемпионата Австралии против Жайме Фария. Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 6:1, 6:7, 6:3, 6:2. Для именитого серба это стало 430-м матчем в карьере в основной сетке "Больших шлемов".
Новак побил рекорд 20-кратного чемпиона мэйджоров, швейцарского теннисиста Роджера Федерера, у которого было 429 проведенных игр.
В следующем круге седьмой номер мирового рейтинга сыграет против представителя Чехии Томаша Махача.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2211900-novak-dzhokovich-vyshel-v-tretiy-krug-australian-open-i-ustanovil-unikalnyy-rekord/