Джокович проиграл сет 107-й ракетке мира, но вышел во второй круг Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович с волевой победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2025 года — первом в сезоне турнире Большого шлема, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, встретился в первом круге с американцем Нишешем Басаваредди — 107-й ракеткой планеты.

Джокович сенсационно проиграл стартовый сет, однако затем добился волевой победы. Итоговый счет — 4:6, 6:3, 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 59 минут.

Стоит отметить, что 19-летний Басаваредди впервые выступил в основной сетке турнира Большого шлема. На Australian Open он получил специальный допуск (wild card) от организаторов. Ранее американец никогда не поднимался выше 107-й позиции в мировом рейтинге.

Джокович же во втором круге встретится с португальцем Жайме Фарией, который пробился в основную сетку через квалификацию, а затем обыграл россиянина Павла Котова со счетом 6:1, 6:1, 7:5.

Серб владеет рекордом по числу титулов на Australian Open. Он выигрывал этот хардовый турнир десять раз. Всего бывший лидер мирового рейтинга 24 раза становился сильнейшим на мэйджорах в одиночном разряде.

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