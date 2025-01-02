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Казахстанская теннисистка Путинцева уступила первой ракетке мира Соболенко на старте нового сезона

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на хардовом турнире WTA 500 в австралийском Брисбене, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, получившая на соревнованиях 15-й номер посева, встретилась в третьем круге с белоруской Ариной Соболенко — лидером мирового рейтинга.

Путинцева потерпела поражение со счетом 6:7 (2:7), 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 49 минут.

За время матча казахстанка выполнила один эйс и допустила три двойных ошибки. Также она реализовала один из трех брейк-пойнтов.

Для Путинцевой турнир в Брисбене стал первым в новом сезоне. Соболенко за выход в полуфинал этих соревнований поспорит с чешкой Мари Боузковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2207582-kazahstanskaya-tennisistka-putinceva-ustupila-pervoy-raketke-mira-sobolenko-na-starte-novogo-sezona/

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