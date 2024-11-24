Энди Маррей стал новым тренером Новака Джоковича

Бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович объявил в своем Instagram, что будет тренироваться под руководством британца Энди Маррей, передает NUR.KZ.

24-кратный победитель турниров Большого шлема опубликовал видео с моментами очных матчей с Марреем и подписал: "Ему все равно никогда не нравилось завершение карьеры".

Также ролик сопровождает звуковая дорожка с речью Джоковича, который вспомнил о 25-летнем противостоянии с британцем на корте.

"У нас были одни из самых эпичных битв в нашем спорте. Нас называли теми, кто меняет правила игры, рискует и творит историю. Я думал, что наша история, вероятно, закончилась. Однако в ней будет финальная глава. Пришло время одному из моих самых сложных соперников занять место в моем углу. Добро пожаловать на борт, тренер Энди Маррей", — сказал Джокович.

На официальном сайте сербского теннисиста раскрываются подробности сотрудничества. Отмечается, что Джокович и Маррей будут работать над подготовкой к следующему сезону с акцентом на Australian Open. После первого турнира Большого шлема в году стороны обсудят дальнейшие перспективы.

"Я присоединюсь к команде Новака в период подготовки, помогая ему набрать наилучшую форму к Australian Open. Я очень рад этому и с нетерпением жду возможности оказаться с ним на одной стороне сетки. Я также благодарен за возможность помочь ему в достижении его целей в следующем году", — приводятся слова Маррея.

Британец ушел из спорта после Олимпиады-2024 в Париже. Во время карьеры он выиграл три турнира Большого шлема и был первой ракеткой мира.

Джокович в марте объявил о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем, с которым они работали шесть лет. В конце сезона первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина анонсировала, что теперь этот специалист будет ее тренером.

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