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Сборная Казахстана выиграла группу и вышла в четвертьфинал командного чемпионата мира

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Теннисист сборной Казахстана Зангар Нурланулы
Теннисист сборной Казахстана Зангар Нурланулы. Фото: пресс-служба КТФ

Юниорская сборная Казахстана по теннису одержала третью победу в рамках группового этапа Кубка Дэвиса в турецкой Анталье, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

В заключительной игре группы «В» казахстанцы одержали волевую победу над четырехкратной победительницей юниорского "Кубка Дэвиса" командой Франции.

По сравнению с предыдущими матчами капитан сборной Казахстана Сергей Квак сделал рокировку, выпустив на первую игру Даниэля Тазабекова. В равной встрече Даниэль уступил своему тезке Даниэлю Жаду с одинаковым счетом 4:6, 4:6.

Следующими на корт вышли две первые ракетки своих команд: Зангар Нурланулы и Муаз Куаме. Первый сет остался за французом - 6:2, а в последующих двух партиях на корте полностью доминировал Нурланулы, обыграв оппонента со счетом 6:3, 6:1.

В решающей третьей парной игре поединка Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков менее чем за час обыграли Даниэля Жада и Фердинан Ливе Новкиришка со счетом 6:0, 6:2.

Таким образом, сборная Казахстана вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира с первого места в группе, одержав в трех матчах три победы.

Позже жребий определит -  с кем казахстанской команде теперь предстоит сыграть: это будет или Япония, или Китайский Тайбэй. Матч пройдет завтра 14 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2187017-sbornaya-kazahstana-vyigrala-gruppu-i-vyshla-v-chetvertfinal-komandnogo-chempionata-mira/

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