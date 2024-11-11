Неожиданным исходом завершился стартовый матч Карлоса Алькараса на Итоговом турнире ATP

Третья ракетка мира в мужском одиночном разряде испанец Карлос Алькарас потерпел поражение на старте Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Алькараса в первом матче группового этапа турнира выступил представитель Норвегии Каспер Рууд, занимающий седьмое место в мировом рейтинге.

Победу в этой встрече одержал новрежец, разгромив оппонента в первом сете со счетом 6:1, также он оказался лучше и во втором отрезке матча, обыграв Алькараса со счетом 7:5.

Матч длился один час и 27 минут. За это время Рууду удалось реализовать четыре брейк-поинта после четырех попыток, спортсмен не допустил ни одной двойной ошибки, а также пять раз подал мяч навылет.

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