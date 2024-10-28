Рыбакина узнала место в мировом рейтинге перед Итоговым турниром WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) выполнила последнее обновление мирового рейтинга перед Итоговым турниром, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина по-прежнему замыкает топ-5. При этом на четвертую строчку поднялась итальянка Жасмин Паолини, которая сместила на шестую позицию американку Джессику Пегулу.

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. Дальше располагаются полька Ига Швентек и американка Коко Гауфф.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева поднялась на одну позицию и заняла 28-е место. Лучшая представительница страны в парном разряде Анна Данилина улучшила свое положения сразу на девять строчек. Теперь она занимает 22-е место в рейтинге.

Итоговый турнир WTA состоится 2-9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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