"Вернулась": Рыбакина поделилась кадрами тренировки с бывшей первой ракеткой мира

Лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина на странице в Instagram поделилась кадрами практики с румынкой Симоной Халеп, передает NUR.KZ.

Представительница республики возобновила тренировочный процесс. На официальных соревнованиях Рыбакина не выступала с конца августа, когда снялась с US Open перед матчем второго круга. В дальнейшем спортсменка боролась с проблемами со здоровьем.

Ожидается, что в ноябре пятая ракетка мира выступит на Итоговом турнире WTA, а затем сыграет за сборную Казахстана против команды Южной Кореи в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

В своих социальных сетях Рыбакина опубликовала ролик, посвященный тренировке с Халеп, которая в 2017-2019 годах возглавляла мировой рейтинг.

"Вернулась. Отличная практика с Симоной", — написала казахстанка, добавив эмодзи теннисного мяча.

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