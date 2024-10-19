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Определились финалисты международного турнира по теннису в Алматы

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Российский теннисист Карен Хачанов
Российский теннисист Карен Хачанов. Фото: пресс-служба КТФ

На турнире категории ATP 250 Almaty Open завершились полуфинальные встречи, по итогам которых стали известны имена двух финалистов, передает NUR.KZ со ссылкой на КТФ.

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира категории ATP 250 в Алматы. В полуфинале он обыграл 85-ю ракетку мира представителя Австралии Александра Вукича.

Матч продолжался 2 часа и 14 минут и завершился со счётом 6:7, 6:3, 6:4 в пользу Хачанова.

Соперником россиянина в финале станет 118-я ракетка мира, канадец Габриэль Диалло, который в свою очередь обыграл четвертого сеянного данного турнира, аргентинца Франсиско Серундоло (31 АТР) со счетом 6:4, 6:2.

Финал пройдет 20 октября в 15:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2176329-opredelilis-finalisty-mezhdunarodnogo-turnira-po-tennisu-v-almaty/

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