Казахстанский теннисист Александр Шевченко проиграл в четвертьфинале Almaty Open

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко провел матч четвертьфинальной стадии турнира ATP 250 Almaty Open, передает корреспондент NUR.KZ.

Шевченко, занимающий 61-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов - профессионалов, проводил матч против 31-й ракетки мира, аргентинца Франсиско Черундоло.

Противостояние продлилось один час и пять минут и завершилось победой соперника с итоговым счетом в двух сетах - 6:2, 6:3.

Казахстанский теннисист четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный брейк-поинт.

В полуфинале ATP 250 в Алматы Черундоло сыграет против канадца Габриэля Диалло.

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