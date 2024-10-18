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Казахстанский теннисист Александр Шевченко проиграл в четвертьфинале Almaty Open

Опубликовано:

Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: пресс-служба КТФ

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко провел матч четвертьфинальной стадии турнира ATP 250 Almaty Open, передает корреспондент NUR.KZ.

Шевченко, занимающий 61-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов - профессионалов, проводил матч против 31-й ракетки мира, аргентинца Франсиско Черундоло.

Противостояние продлилось один час и пять минут и завершилось победой соперника с итоговым счетом в двух сетах - 6:2, 6:3.

Казахстанский теннисист четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный брейк-поинт.

В полуфинале ATP 250 в Алматы Черундоло сыграет против канадца Габриэля Диалло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2175990-kazahstanskiy-tennisist-aleksandr-shevchenko-proigral-v-chetvertfinale-almaty-open/

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