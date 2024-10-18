Юлия Путинцева уступила первой ракетке России на турнире в Китае

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в четвертьфинальной стадии турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо, передает корреспондент NUR.KZ.

За выход в полуфинал Путинцева, занимающая 32-ю строчку в рейтинге WTA боролась с 11-й ракеткой мира, россиянкой Дарьей Касаткиной.

В первом сете преимущество забрала теннисистка из России со счетом - 6:4. Во втором отрезке Юлия Путинцева позволила забрать очко только в одном гейме - 6:1. Исход противостояния решился в заключительном, третьем сете. Победительница определилась на тай-брейке, где Касаткина оказалась удачливее - 7:6(6).

Таким образом, Юлия Путинцева завершает выступление на турнире.

Первая ракетка России же сыграет в полуфинале с лучшей из пары Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) - Паула Бадоса (Испания).

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