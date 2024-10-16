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Казахстанский теннисист не смог выйти во второй круг турнира в Алматы

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Тимофей Скатов
Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey

Четвертая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Тимофей Скатов потерпел поражение в матче первого круга турнира категории ATP 250, который в эти дни проходит в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

На стадии 1/16 финала Скатов проводил встречу с чешским теннисистом Томашем Махаче. Матч продлился два сета и завершился со счетом 3:6, 4:6 в пользу соперника.

За игру Тимофей Скатов совершил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из трех возможных.

Напомним, ранее Скатов в паре со второй ракеткой страны Александром Шевченко одержали победу в парном разряде над Американским дуэтом Эван Кинг и Риз Штальдер со счетом 6:1, 7:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2175069-kazahstanskiy-tennisist-ne-smog-vyyti-vo-vtoroy-krug-turnira-v-almaty/

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