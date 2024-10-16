Казахстанский теннисист не смог выйти во второй круг турнира в Алматы

Четвертая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Тимофей Скатов потерпел поражение в матче первого круга турнира категории ATP 250, который в эти дни проходит в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

На стадии 1/16 финала Скатов проводил встречу с чешским теннисистом Томашем Махаче. Матч продлился два сета и завершился со счетом 3:6, 4:6 в пользу соперника.

За игру Тимофей Скатов совершил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из трех возможных.

Напомним, ранее Скатов в паре со второй ракеткой страны Александром Шевченко одержали победу в парном разряде над Американским дуэтом Эван Кинг и Риз Штальдер со счетом 6:1, 7:6.

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