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Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Китае

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Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала вторую победу на турнире категории WTA 500 в китайском Нинбо, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка проводила встречу второго круга хардового турнира в Китае против представительницы Германии Элля Зайдель.

Матч продолжался чуть более полтора часа и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Юлии Путинцевой.

Вторая ракетка Казахстана за эту игру выполнила семь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из девяти заработанных.

За выход в полуфинал Путинцева поборется с победительницей противостояния между российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и представительницей Чехии Катериной Синяковой. Матч этой стадии пройдет завтра, 17 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2174967-yuliya-putinceva-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-wta-500-v-kitae/

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