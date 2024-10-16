Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Китае

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала вторую победу на турнире категории WTA 500 в китайском Нинбо, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанская теннисистка проводила встречу второго круга хардового турнира в Китае против представительницы Германии Элля Зайдель.
Матч продолжался чуть более полтора часа и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Юлии Путинцевой.
Вторая ракетка Казахстана за эту игру выполнила семь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из девяти заработанных.
За выход в полуфинал Путинцева поборется с победительницей противостояния между российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и представительницей Чехии Катериной Синяковой. Матч этой стадии пройдет завтра, 17 октября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2174967-yuliya-putinceva-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-wta-500-v-kitae/
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