Вторая ракетка Казахстана прошла в третий круг турнира в Китае

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала очередную победу в матче турнира категории WTA 1000 в китайской Ухане, передает корреспондент NUR.KZ.
Путинцева, занимающая 35-ю строчку в рейтинге WTA, проводила встречу хардового турнира на стадии 1/16 против 15-й ракетки мира, хорватской теннисистки Донны Векич.
Матч продлился три сета и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу казахстанки.
В этой встрече Юлия Путинцева совершила один эйс, допустила три двойных ошибки и реализовала семь брейк-поинтов из 16 возможных.
В третьем круге "тысячника" в Ухане вторая ракетка Казахстана может сыграть с первой сеянной турнира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, в случае если она обыграет Катержину Синякову из Чехии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2171983-vtoraya-raketka-kazahstana-proshla-v-tretiy-krug-turnira-v-kitae/
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