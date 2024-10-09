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Вторая ракетка Казахстана прошла в третий круг турнира в Китае

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала очередную победу в матче турнира категории WTA 1000 в китайской Ухане, передает корреспондент NUR.KZ.

Путинцева, занимающая 35-ю строчку в рейтинге WTA, проводила встречу хардового турнира на стадии 1/16 против 15-й ракетки мира, хорватской теннисистки Донны Векич.

Матч продлился три сета и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу казахстанки.

В этой встрече Юлия Путинцева совершила один эйс, допустила три двойных ошибки и реализовала семь брейк-поинтов из 16 возможных.

В третьем круге "тысячника" в Ухане вторая ракетка Казахстана может сыграть с первой сеянной турнира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, в случае если она обыграет Катержину Синякову из Чехии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2171983-vtoraya-raketka-kazahstana-proshla-v-tretiy-krug-turnira-v-kitae/

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