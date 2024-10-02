Алькарас за 3,5 часа обыграл Синнера в финале турнира в Пекине

Испанец Карлос Алькарас одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером в финале турнира категории ATP 500 в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.
Перед стартом хардовых соревнований в столице Китая Синнер возглавлял мировой рейтинг, Алькарас занимал третье место.
Их очное противостояние в финале продлилось максимальные три сета, соперники сыграли два тай-брейка. В итоге Алькарас одержал победу со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 3 часа 22 минуты.
Испанец впервые выиграл турнир в Пекине. Всего это его 16-й титул на уровне ATP. Синнер стал победителем соревнований в столице Китая в прошлом сезоне.
Следующий крупный стартом в мужском теннисном календаре — турнир в Шанхае. Матчи основной сетки стартовали в среду, Казахстан в одиночном разряде представят Александр Бублик, Александр Шевченко и Бейбит Жукаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2168919-alkaras-za-3-5-chasa-obygral-sinnera-v-finale-turnira-v-pekine/
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