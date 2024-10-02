Алькарас за 3,5 часа обыграл Синнера в финале турнира в Пекине

Испанец Карлос Алькарас одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером в финале турнира категории ATP 500 в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.

Перед стартом хардовых соревнований в столице Китая Синнер возглавлял мировой рейтинг, Алькарас занимал третье место.

Их очное противостояние в финале продлилось максимальные три сета, соперники сыграли два тай-брейка. В итоге Алькарас одержал победу со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 3 часа 22 минуты.

Испанец впервые выиграл турнир в Пекине. Всего это его 16-й титул на уровне ATP. Синнер стал победителем соревнований в столице Китая в прошлом сезоне.

Следующий крупный стартом в мужском теннисном календаре — турнир в Шанхае. Матчи основной сетки стартовали в среду, Казахстан в одиночном разряде представят Александр Бублик, Александр Шевченко и Бейбит Жукаев.

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