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Казахстанские юниорки стали бронзовыми призерами чемпионата Азии по теннису

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Юниорская сборная по теннису
Юниорская сборная по теннису. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Юниорская сборная Казахстана по теннису завоевали бронзовые медали командного чемпионата Азии (ATF 12&U Team Competition), передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

В Шымкенте завершился финальный этап ATF 12&U Team Competition. В турнире приняли участие 12 сильнейших сборных команд мальчиков и девочек из Азии.

По итогам недельного соревнования казахстанские теннисистки во главе с капитаном Зариной Джумаджановой заняли третье место. В матче за бронзу девушки обыграли одну из сильнейших сборных Азии - команду Китая со счетом 2:1. Казахстанки выиграли две партии из трех. Победительницами турнира стали сборная Кореи, обыгравшая Китайский Тайбэй со счетом 3:0.

У юношей победа сенсационно досталась команде Индонезии, которая разгромила Корею - 3:0. Бронза на счету Китайского Тайбея. Казахстанцы заняли пятое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2164737-kazahstanskie-yuniorki-stali-bronzovymi-prizerami-chempionata-azii-po-tennisu/

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