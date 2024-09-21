Казахстанская теннисистка стала чемпионкой турнира в Аргентине

Четвертая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Жибек Куламбаева одержала победу в финале турнира в Аргентине, передает корреспондент NUR.KZ.

Куламбаева в паре с итальянской теннисисткой Николь Фосса Уэрго встречалась в финале турнира серии W 50 в аргентинском Сан-Мигеле с дуэтом Марии Паулины Гарсии из Колумбии и итальянки Авроры Зантедеши.

Решающее противостояние завершилось со счетом 6:4, 3:6 10-7.. Исход матча определился на супер-тай-брейке, где сильнее оказался казахстанско-итальянский тандем.

Для Жибек Куламбаевой это шестой титул на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

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