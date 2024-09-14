"Постараемся обыграть Данию": лучший теннисист Казахстана о — сенсационном старте в Кубке Дэвиса

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик прокомментировал свое поражение на старте мировой группы Кубка Дэвиса, сообщает Sport Plus Qazaqstan.

Напомним, Бублик (27-е место рейтинга ATP) уступил датчанину Эльмеру Меллеру (247-я ракетка мира).

“Это одно из самых обидных поражений в моей карьере. Я не первый год играю на высоком уровне, но сегодня мой соперник, надо отдать ему должное, сыграл какой-то невероятный матч. Сомневаюсь, что он еще хоть раз сыграет на таком уровне. Наверное, я где-то должен сыграть лучше. Оправданий у меня нет, да и их быть не может, мы играем дома, свой корт, свои трибуны. Принимаю поражение, постараемся обыграть по итогу Данию”, – заявил спортсмен.

15 сентября сборная Казахстана сыграет еще три матча в рамках отбора в квалификацию мирового первенства. Для итогового успеха в противостоянии с Данией нужно одержать три победы.

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