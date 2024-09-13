Состоялась жеребьевка матча сборных Казахстана и Дании по теннису в Астане

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик откроет матч Кубка Дэвиса с Данией, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую теннисную федерацию.

Команды встретятся в рамках первой мировой группы. Матч рассчитан на пять игр — четыре одиночных и одну парную. 14 сентября спортсмены выйдут на хардовый корт в Астане в 12:45 по местному времени, 15 сентября — в 12:00.

Полные результаты жеребьевки таковы:

14 сентября

Александр Бублик (27 ракетка мира) — Эльмер Меллер (247)

Александр Шевченко (57) — Август Хольмгрен (166)

15 сентября

Александр Недовесов / Бейбит Жукаев — Йоханнес Ингилдсен / Кристиан Сигсгаард

Александр Бублик — Август Хольмгрен

Александр Шевченко — Эльмер Меллер

По регламенту капитан каждой из сборных имеет право заменить игрока в любом из матчей не позднее, чем за час до начала встречи.

Для победы члены национальной команды должны одержать как минимум три победы. Сильнейшая сборная в этом противостоянии дальше выступит в квалификационном раунде Кубка Дэвиса.

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