Состоялась жеребьевка матча сборных Казахстана и Дании по теннису в Астане

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик откроет матч Кубка Дэвиса с Данией, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую теннисную федерацию.
Команды встретятся в рамках первой мировой группы. Матч рассчитан на пять игр — четыре одиночных и одну парную. 14 сентября спортсмены выйдут на хардовый корт в Астане в 12:45 по местному времени, 15 сентября — в 12:00.
Полные результаты жеребьевки таковы:
14 сентября
Александр Бублик (27 ракетка мира) — Эльмер Меллер (247)
Александр Шевченко (57) — Август Хольмгрен (166)
15 сентября
Александр Недовесов / Бейбит Жукаев — Йоханнес Ингилдсен / Кристиан Сигсгаард
Александр Бублик — Август Хольмгрен
Александр Шевченко — Эльмер Меллер
По регламенту капитан каждой из сборных имеет право заменить игрока в любом из матчей не позднее, чем за час до начала встречи.
Для победы члены национальной команды должны одержать как минимум три победы. Сильнейшая сборная в этом противостоянии дальше выступит в квалификационном раунде Кубка Дэвиса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2161162-sostoyalas-zherebevka-matcha-sbornyh-kazahstana-i-danii-po-tennisu-v-astane/