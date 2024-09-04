Казахстанская теннисистка одержала вторую победу на юниорском US Open

Шестая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Соня Жиенбаева вышла в третий круг юниорского Открытого чемпионата США по теннису 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

18-летняя спортсменка посеяна на соревнованиях под 14-м номером.

Во втором круге она обыграла американку Аланис Гамильтон со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Соперницы провели на корте 1 час 32 минуты.

За выход в четвертьфинал Жиенбаева поспорит с другой представительницей США Ивой Йович. Американка получила третий номер посева, а на нынешнем US Open выступила и во взрослом турнире, где дошла до второго круга.

Жиенбаева осталась единственной представительницей Казахстана в мужском и женском одиночных разрядах на юниорском Открытом чемпионате США 2024 года.

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