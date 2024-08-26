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Трехчасовой драмой завершился первый матч лучшего теннисиста Казахстана на US Open

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение на старте турнира Большого шлема US Open, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником лучшего теннисиста Казахстана выступил 19-летний представитель Китая Шан Цзюнчэн, занимающий 72-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В первом сете Бублик (27-я ракетка мира) уступил со счетом 4:6, однако ему удалось добыть победу во втором и третьем отрезке игры (6:3, 7:5). В четвертом и пятом сетах сильнее оказался китайский теннисист.

Встреча длилась три часа и 37 минут. За это время отечественный спортсмен успел реализовать пять брейк-поинтов из 11 возможных, допустил восемь двойных ошибок, а также 21 раз подал мяч навылет по ходу матча.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2153578-trehchasovoy-dramoy-zavershilsya-pervyy-match-luchshego-tennisista-kazahstana-na-us-open/

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