Казахстанский теннисист обыграл соотечественника и пробился в финал квалификации US Open

На US Open — 2024 прошли матчи второго круга квалификации. В решающий раунд из казахстанских теннисистов пробился только Тимофей Скатов, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен во втором круге встретился со своим соотечественником Бейбитом Жукаевым. Матч пятой и седьмой ракеток страны завершился волевой победой Скатова со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. Соперники провели на корте 2 часа 17 минут.

В третьем раунде квалификации Скатов сыграет с британцем Билли Харрисом, который посеян под седьмым номером. При победе казахстанец выйдет в основную сетку US Open, куда уже заявлены Александр Бублик и Александр Шевченко.

Помимо Жукаева, во втором круге квалификации вылетел Денис Евсеев. Шестая ракетка Казахстана со счетом 3:6, 2:6 уступил нидерландцу Йесперу де Йонгу, который посеян под шестым номером.

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