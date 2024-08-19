Юлия Путинцева проиграла в финале престижного турнира в США

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла взять титул в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступала в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес. В финале им противостояли американка Айша Мухаммад и новозеландка Эрин Рутлифф.

Победитель матча определился на чемпионском тай-брейке. Мухаммад и Рутлифф выиграли со счетом 3:6, 6:1, 10-4. Соперницы провели на корте 49 минут.

Таким образом, Путинцева остановилась в шаге от первого в карьере титула WTA в парном разряде. В одиночном разряде она выиграла три турнира такого уровня.

Напомним, соревнования в Цинциннати стали для казахстанки первыми после снятия с Олимпиады-2024 из-за травмы колена.

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