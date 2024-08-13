Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вторая ракетка Казахстана Путинцева опустилась в мировом рейтинге

Опубликовано:

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева: Matthew Stockman/Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный мировой рейтинг, в котором изменились позиции нескольких казахстанок, передает корреспондент NUR.KZ.

Вторая ракетка страны в одиночном разряде Юлия Путинцева потеряла два места и опустилась на 33-ю строчку. Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила четвертую позицию и по-прежнему уступает только польке Иге Швентек, американке Коко Гауфф и белоруске Арине Соболенко.

Третья ракетка страны Жибек Куламбаева осталась на 427-й строчке. Зарина Дияс поднялась на три позиции и заняла 580-е место. Аружан Сагандыкова потеряла 30 строчек и теперь располагается на 806-й.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина сохранила 48-е место в соответствующем рейтинге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2148328-vtoraya-raketka-kazahstana-putinceva-opustilas-v-mirovom-reytinge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie