Вторая ракетка Казахстана Путинцева опустилась в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный мировой рейтинг, в котором изменились позиции нескольких казахстанок, передает корреспондент NUR.KZ.

Вторая ракетка страны в одиночном разряде Юлия Путинцева потеряла два места и опустилась на 33-ю строчку. Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила четвертую позицию и по-прежнему уступает только польке Иге Швентек, американке Коко Гауфф и белоруске Арине Соболенко.

Третья ракетка страны Жибек Куламбаева осталась на 427-й строчке. Зарина Дияс поднялась на три позиции и заняла 580-е место. Аружан Сагандыкова потеряла 30 строчек и теперь располагается на 806-й.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина сохранила 48-е место в соответствующем рейтинге.

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