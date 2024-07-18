Казахстанский теннисист одержал сенсационную победу на турнире в Швеции

Седьмая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Тимофей Скатов пробился в четвертьфинал грунтового турнира ATP 250 в шведском Бостаде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 223-е место в мировом рейтинге, встретился во втором круге с Таллоном Грикспором. Нидерландец — 27-я ракетка планеты, он был посеян на соревнованиях под третьим номером и автоматически прошел стартовую стадию.

Скатов одержал волевую победу в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 9 минут.

В четвертьфинале казахстанец встретится с победителем матча между двумя португальцами — Энрике Рошей (182-й номер мирового рейтинга) и Нуну Боржешом (51).

Скатов пробился в основную сетку турнира в Бостаде через квалификацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.