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Казахстанский теннисист одержал сенсационную победу на турнире в Швеции

Опубликовано:

Тимофей Скатов
Тимофей Скатов: Фото: ktf.kz

Седьмая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Тимофей Скатов пробился в четвертьфинал грунтового турнира ATP 250 в шведском Бостаде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 223-е место в мировом рейтинге, встретился во втором круге с Таллоном Грикспором. Нидерландец — 27-я ракетка планеты, он был посеян на соревнованиях под третьим номером и автоматически прошел стартовую стадию.

Скатов одержал волевую победу в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 9 минут.

В четвертьфинале казахстанец встретится с победителем матча между двумя португальцами — Энрике Рошей (182-й номер мирового рейтинга) и Нуну Боржешом (51).

Скатов пробился в основную сетку турнира в Бостаде через квалификацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2136450-kazahstanskiy-tennisist-oderzhal-sensacionnuyu-pobedu-na-turnire-v-shvecii/

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