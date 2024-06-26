Лучшие теннисисты Казахстана выбыли из турниров перед Уимблдоном

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик уступил на стадии 1/8 финала травяного турнира ATP в Истбурне (Англия), сообщает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанца выступил австралийский теннисист Александр Вукич, занимающий 81-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча завершилась победой Вукича в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4.
Бублик в этом матче имел три брейк-пойнта, но не реализовал ни одного, допустил пять двойных ошибок и 12 раз подал мяч навылет.
Также в среду неудачно выступил Александр Шевченко. Вторая ракетка Казахстана потерпел поражение на турнире в Мальорке (Испания), который также прошел на травяном покрытии в преддверии Уимблдона.
Как и Бублик, Шевченко уступил на стадии 1/8 финала. Ему противостоял представитель Чили Алехандро Табило, встреча завершилась в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:2 в пользу южноамериканца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2124630-luchshie-tennisisty-kazahstana-vybyli-iz-turnirov-pered-uimbldonom/