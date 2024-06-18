Вторая ракетка Казахстана успешно стартовала на турнире в преддверии Уимблдона

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева провела успешную стартовую игру на турнире категории WTA в британском Бирмингеме, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанки на в первом матче выступила французская теннисистка Клара Бюрель, занимающая 43-ю строчку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Путинцевой удалось одержать победу по ходу двух сетов с общим счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался один час и 26 минут. За это время одна из лучших представительниц Казахстана в теннисе успела реализовать четыре брейк-поинта из семи возможных, не допустила ни одной двойной ошибки, а также один раз подала мяч навылет.

В 1/8 финала британского турнира Юлия встретится с победительницей пары Кэти Бултер (Великобритания) – Ангелина Калинина (Украина).

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