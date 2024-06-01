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Казахстанский теннисист выиграл международный турнир в Тунисе

Опубликовано:

Григорий Ломакин
Григорий Ломакин. Фото: НОК РК

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин одержал победу в финале международного турнира серии ITF, который проходил в тунисском городе Монастире, передает NUR.KZ.

Турнир проходил на хардовом покрытии. Ломакин проводил решающую встречу в парном разряде. В тандеме с российским спортсменом Ильей Симакиным они играли против португальского дуэта Хосе-Луис Маркес и Педро Араухо. Матч на тунисском корте продлился два сета. Итоговый счет - 6:1, 7:5 - победа Ломакина и Симакина.

Необходимо отметить, что 25-летний спортсмен из Казахстана на сегодняшний день занимает 323-ю строчку мирового рейтинга в парном разряде Ассоциации теннисистов профессионалов. Его напарник по финальной игре Илья Симакин располагается на 403-й позиции рейтинга ATP.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2110710-kazahstanskiy-tennisist-vyigral-mezhdunarodnyy-turnir-v-tunise/

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