Казахстанский теннисист выиграл международный турнир в Тунисе

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин одержал победу в финале международного турнира серии ITF, который проходил в тунисском городе Монастире, передает NUR.KZ.

Турнир проходил на хардовом покрытии. Ломакин проводил решающую встречу в парном разряде. В тандеме с российским спортсменом Ильей Симакиным они играли против португальского дуэта Хосе-Луис Маркес и Педро Араухо. Матч на тунисском корте продлился два сета. Итоговый счет - 6:1, 7:5 - победа Ломакина и Симакина.

Необходимо отметить, что 25-летний спортсмен из Казахстана на сегодняшний день занимает 323-ю строчку мирового рейтинга в парном разряде Ассоциации теннисистов профессионалов. Его напарник по финальной игре Илья Симакин располагается на 403-й позиции рейтинга ATP.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.