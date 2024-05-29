"Буду рассказывать внукам": российская теннисистка высказалась об историческом матче с Еленой Рыбакиной

Российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала историческую дуэль с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной на Открытом чемпионате Австралии, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, 18 января Блинкова и Рыбакина встретились в рамках второго раунда турнира. Первый сет остался за россиянкой 6:4, во второй части матча, с аналогичным счетом, верх взяла казахстанка.

В концовке третьего сета спортсменки исполнили самый длинный тай-брейк в истории тенниса, завершившийся со счетом 22:20 в пользу Блинковой.

"По уровню сумасшествия это был лучший матч в моей карьере, второй — когда я обыграла Гарсию в прошлом году. Тогда вся публика была против меня, это было ужасно. Я выиграла девятый матчбол. Я не знаю, как я это пережила, волосы все остались на голове (смеется). Это два самых ярких воспоминания в моей карьере. То, что можно будет рассказать детям, внукам, всем", - заявила россиянка.

В следующий раз первая ракетка Казахстана выйдет на корт 30 мая в рамках второго раунда "Ролан Гаррос" ей предстоит матч с нидерландкой Гаранчей Рус.

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