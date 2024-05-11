Новак Джокович получил удар бутылкой по голове после матча (видео)

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Новак Джокович попал в неприятный инцидент после матча на турнире в Риме, передает NUR.KZ со ссылкой на итальянское СМИ La Gazzetta dello Sport.

Серб благодаря статусу сеяного стартовал на соревнованиях со второго круга. На этой стадии он обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:3, 6:1.

После матча Джокович направлялся в подтрибунное помещение, но остановился, чтобы раздать автографы. В этот момент ему на голову упала бутылку, которая была наполнена водой.

Спортсмен опустился на колени и почти минуту не мог подняться. Затем он покинул корт в сопровождении охранников.

По информации издания, инцидент привел к кровотечению у Джоковича. Подчеркивается, что у серба возникли жалобы на тошноту, однако беспокойства за его состояние нет. Позднее с официальным заявлением выступили организаторы "Мастерса" в Риме.

"Новак Джокович, выходя с центрального корта после матча, получил случайный удар по голове бутылкой с водой во время раздачи автографов зрителям. Он прошел соответствующее лечение и уже вернулся в свой отель. Его состояние удовлетворительное. Это не повод для беспокойства", — отметили организаторы в .

Также они распространили видео, на котором запечатлен момент падения бутылки. Оказалось, что она выскочила из рюкзака одного из болельщиков, когда тот нагнулся к Джоковичу для получения автографа. Кадры опубликовал аккаунт Tennis Majors в соцсети X.

Официально не сообщалось, рассматривает ли серб возможность снятия с турнира. В третьем круге соперником Джоковича должен стать чилиец Алехандро Табило, который получил 29-й номер посева.

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