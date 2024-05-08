Зарина Дияс одержала первую победу с января 2022 года

Казахстанка Зарина Дияс выиграла первый официальный матч в мировом туре за почти 2,5 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Спортсменка успешно стартовала на турнире ITF W75 в Фукуоке (Япония). В первом круге она со счетом 7:5, 6:3 обыграла индианку Рутую Бхосале, которая занимает 388-е место в мировом рейтинге.

Во втором круге 30-летняя Дияс встретится с японкой Нацуми Кавагути — 250-й ракеткой планеты. Сама казахстанка на данный момент не входит в мировой рейтинг.

Последний раз до турнира в Фукуоке Дияс выходила на корт в мае 2022 года. Тогда она в первом круге квалификации "Ролан Гаррос" уступила россиянке Анастасии Гасановой. После этого казахстанка взяла паузу в карьере из-за травмы и восстановления.

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