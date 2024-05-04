Казахстанский теннисист потерпел поражение на турнире в Китае

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев уступил в упорной борьбе в четвертьфинальном матче на турнире в китайском Чьянчжоу, передает корреспондент NUR.KZ.

23-летний теннисист из Казахстана, занимающий 192-ю строчку в мировом рейтинге, встретился на китайском корте с представителем Австралии Адамом Уолтоном. Теннисисты выяснили победителя почти два часа и 34 минуты. За это время казахстанский спортсмен исполнил 14 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок.

Игра продлилась три сета. Первый отрезок остался за австралийцем, во втором сете казахстанец смог вырвать победу на тай-брейке. Все решал третий отрезок. В итоге победа соперника со счетом - 6:3, 5:7, 7:5.

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