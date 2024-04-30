"Всегда считал теннис очень скучным": первая ракетка Казахстана – о своем поведении на корте

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик прокомментировал интересные эпизоды, которые он исполняет на корте, сообщает NUR.KZ.

На данный момент казахстанец входит в топ-18 лучших теннисистов планеты.

"Выходки на корте? Я всегда считал теннис очень скучным. Вы платите за билеты, идёте в воскресенье на матч, вместо того чтобы быть с семьёй, пить вино. Вы идёте смотреть, как Саша Бублик играет с Чоричем, и это длится 32 минуты – 6:1, 2:1. Я бы сказал: "Ладно, сделай уже что-нибудь, пожалуйста! Я заплатил, чтобы посмотреть на тебя на корте!" — цитирует Бублика "Чемпионат".

В последнем матче Бублик уступил третьей ракетке мира Даниилу Медведеву из России в четвертьфинале турнира ATP 1000 в Мадриде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.