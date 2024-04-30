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"Всегда считал теннис очень скучным": первая ракетка Казахстана – о своем поведении на корте

Опубликовано:

Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Shi Tang/Getty Images

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик прокомментировал интересные эпизоды, которые он исполняет на корте, сообщает NUR.KZ.

На данный момент казахстанец входит в топ-18 лучших теннисистов планеты.

"Выходки на корте? Я всегда считал теннис очень скучным. Вы платите за билеты, идёте в воскресенье на матч, вместо того чтобы быть с семьёй, пить вино. Вы идёте смотреть, как Саша Бублик играет с Чоричем, и это длится 32 минуты – 6:1, 2:1. Я бы сказал: "Ладно, сделай уже что-нибудь, пожалуйста! Я заплатил, чтобы посмотреть на тебя на корте!" — цитирует Бублика "Чемпионат".

В последнем матче Бублик уступил третьей ракетке мира Даниилу Медведеву из России в четвертьфинале турнира ATP 1000 в Мадриде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2094065-vsegda-schital-tennis-ochen-skuchnym-pervaya-raketka-kazahstana-o-svoem-povedenii-na-korte/

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