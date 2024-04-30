Елена Рыбакина озвучила главную цель перед казахстанским дерби в 1/4 финала престижного турнира

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала свою победу на стадии 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде, сообщает Sports.kz.

Первая ракетка страны одержала разгромную победу над чешской спортсменкой Сарой Бейлек чуть более чем за один час.

"Пока грунтовый сезон идет для меня очень хорошо. Надеюсь, что я смогу так продолжать. Конечно, я хочу выигрывать всех, с кем играю, но я стараюсь фокусироваться от матча к матчу. Есть много хороших игроков. Надеюсь, что пройду до конца", — цитируют Елену в источнике.

Напомним, за выход в полуфинал Елена Рыбакина будет играть с другой представительницей Казахстана – Юлией Путинцевой, которая идет на серии из сенсационных побед. В последней игре одна из лучших теннисисток страны одержала победу над Дарьей Касаткиной (11-е место в рейтинге WTA).

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