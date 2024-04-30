Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина озвучила главную цель перед казахстанским дерби в 1/4 финала престижного турнира

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Қазақстан теннис федерациясы

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала свою победу на стадии 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде, сообщает Sports.kz.

Первая ракетка страны одержала разгромную победу над чешской спортсменкой Сарой Бейлек чуть более чем за один час.

"Пока грунтовый сезон идет для меня очень хорошо. Надеюсь, что я смогу так продолжать. Конечно, я хочу выигрывать всех, с кем играю, но я стараюсь фокусироваться от матча к матчу. Есть много хороших игроков. Надеюсь, что пройду до конца", — цитируют Елену в источнике.

Напомним, за выход в полуфинал Елена Рыбакина будет играть с другой представительницей Казахстана – Юлией Путинцевой, которая идет на серии из сенсационных побед. В последней игре одна из лучших теннисисток страны одержала победу над Дарьей Касаткиной (11-е место в рейтинге WTA).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2093321-elena-rybakina-ozvuchila-glavnuyu-cel-pered-kazahstanskim-derbi-v-1-4-finala-prestizhnogo-turnira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.