Лучший теннисист Казахстана одержал волевую победу в матче престижного турнира

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик пробился в четвертый круг грунтового турнира категории ATP 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

На соревнованиях в столице Испании спортсмен, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, получил 17-й номер посева. В третьем круге он встретился с американцем Беном Шелтоном — 15-й ракеткой планеты и 14-м сеяным.

Бублик проиграл первый сет, однако второй забрал на тай-брейке, а в решающем третьем также был сильнее. Итоговый счет — 3:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу казахстанца.

Соперники провели на корте 2 часа 8 минут. За это время Бублик реализовал один из пяти брейк-пойнтов, выполнил шесть эйсов и допустил восемь двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал лучший теннисист Казахстана поспорит с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (3 номер посева) и американцем Себастьяном Кордой (25).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.