Лучший теннисист Казахстана одержал волевую победу после разгрома в первом сете

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вышел в третий круг грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, получил 17-й номер посева и автоматически прошел стартовую стадию. Во втором круге Бублик встретился с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 68-й ракеткой планеты.

В первом сете казахстанец разгромно уступил — 1:6. Однако затем ему удалось переломить ход встречи и одержать волевую победу. Итоговый счет — 1:6, 6:2, 6:2 в пользу Бублика.

Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. За это время казахстанец реализовал четыре из семи брейк-пойнтов, совершил три эйса и допустил пять двойных ошибок.

В третьем круге Бублик сыграет с победителем матча между чехом Томашем Махачем и американцем Беном Шелтоном — 14-м номером посева.

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