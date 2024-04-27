Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лучший теннисист Казахстана одержал волевую победу после разгрома в первом сете

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вышел в третий круг грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, получил 17-й номер посева и автоматически прошел стартовую стадию. Во втором круге Бублик встретился с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 68-й ракеткой планеты.

В первом сете казахстанец разгромно уступил — 1:6. Однако затем ему удалось переломить ход встречи и одержать волевую победу. Итоговый счет — 1:6, 6:2, 6:2 в пользу Бублика.

Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. За это время казахстанец реализовал четыре из семи брейк-пойнтов, совершил три эйса и допустил пять двойных ошибок.

В третьем круге Бублик сыграет с победителем матча между чехом Томашем Махачем и американцем Беном Шелтоном — 14-м номером посева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2092280-luchshiy-tennisist-kazahstana-oderzhal-volevuyu-pobedu-posle-razgroma-v-pervom-sete/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.