Лучший теннисист Казахстана одержал волевую победу после разгрома в первом сете

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вышел в третий круг грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, получил 17-й номер посева и автоматически прошел стартовую стадию. Во втором круге Бублик встретился с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 68-й ракеткой планеты.
В первом сете казахстанец разгромно уступил — 1:6. Однако затем ему удалось переломить ход встречи и одержать волевую победу. Итоговый счет — 1:6, 6:2, 6:2 в пользу Бублика.
Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. За это время казахстанец реализовал четыре из семи брейк-пойнтов, совершил три эйса и допустил пять двойных ошибок.
В третьем круге Бублик сыграет с победителем матча между чехом Томашем Махачем и американцем Беном Шелтоном — 14-м номером посева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2092280-luchshiy-tennisist-kazahstana-oderzhal-volevuyu-pobedu-posle-razgroma-v-pervom-sete/