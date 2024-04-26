Матч третьей ракетки мира с одним из лучших теннисистов Казахстана завершился сокрушительным разгромом

Один из лучших представителей Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в матче второго круга на турнире категории ATP 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Шевченко выступил третья ракетка мира Карлос Алькарас. Топовый испанец одержал разгромную победу над Шевченко в двух сетах, казахстанец на протяжении всей игры смог отыграть лишь три гейма. Общий счет 6:2, 6:1.

Матч длился один час и восемь минут. За это время Александру удалось реализовать четыре брейк-поинта из 11. По ходу всей игры казахстанский теннисист ни разу не подал мяч навылет и не допускал двойных ошибок.

Напомним, что завтра на испанском "тысячнике" начнет свои выступления первая ракетка Казахстана Александр Бублик. Его соперником выступит испанец Роберто Карбальес Баэна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.