Один из лучших теннисистов Казахстана победил в двухчасовой борьбе на престижном турнире в Мадриде

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу в матче первого круга на турнире категории WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

На старте турнира соперником казахстанца выступил француз Артур Риндеркнеш. В плотном противостоянии победу одержал Александр Шевченко, забрав первый и третий сеты. Общий счет по ходу встречи составил 6:4, 5:7, 6:3.

Игра продолжалась два часа и 18 минут. За это время второй ракетке страны удалось шесть брейк-поинтов из семи возможных, допустить одну двойную ошибку, а также три раза подать мяч навылет.

Во втором круге Александру предстоит встретиться с одним из лучших теннисистов планеты Карлосом Алькарасом (3-е место в рейтинге ATP). Матч состоится 26 апреля.

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