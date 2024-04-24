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Один из лучших теннисистов Казахстана победил в двухчасовой борьбе на престижном турнире в Мадриде

Опубликовано:

Теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко: Daniela Porcelli/Eurasia Sport Images/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу в матче первого круга на турнире категории WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

На старте турнира соперником казахстанца выступил француз Артур Риндеркнеш. В плотном противостоянии победу одержал Александр Шевченко, забрав первый и третий сеты. Общий счет по ходу встречи составил 6:4, 5:7, 6:3.

Игра продолжалась два часа и 18 минут. За это время второй ракетке страны удалось шесть брейк-поинтов из семи возможных, допустить одну двойную ошибку, а также три раза подать мяч навылет.

Во втором круге Александру предстоит встретиться с одним из лучших теннисистов планеты Карлосом Алькарасом (3-е место в рейтинге ATP). Матч состоится 26 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2090672-odin-iz-luchshih-tennisistov-kazahstana-pobedil-v-dvuhchasovoy-borbe-na-prestizhnom-turnire-v-madride/

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