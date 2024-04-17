Казахстанский теннисист сыграл вничью с призером чемпионата мира

Лидер национальной сборной Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко провел матч на Кубке мира, который в эти дни проходит в китайском Макао, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Кирилл Герасименко сыграл матч против бронзового призера чемпионата мира в личном зачете Ан Чжэ Хен из Южной Кореи. Напряженная встреча завершилась вничью с итоговым счетом - 2:2. На данном турнире соревнования проходят в новом формате, который допускает ничью.

Сегодня казахстанский спортсмен сыграет против семикратного чемпиона мира в команде, в парном и в смешанном разрядах китайского теннисиста Ван Чуциня.

Напомним, лучшие спортсмены планеты в данном виде спорта сразятся за призовой фонд в 1 миллион долларов.

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