Победа в четырехчасовом матче вывела казахстанца в полуфинал турнира в Испании

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин пробился в полуфинал турнира серии "Челленджер", который проходит в Мадриде на грунтовом покрытии, передает NUR.KZ.

На стадии 1/4 финала спортсмен, занимающий 143-е место в мировом рейтинге, встретился с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом — 105-й ракеткой планеты. Матч продлился 3 часа 53 минуты.

По итогам трех сетов Кукушкин, посеянный на турнире под восьмым номером, выиграл со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5). Казахстанец семь раз подал навылет, реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки.

В матче за титул Кукушкин встретится с Юрием Родионовым. Австриец занимает 124-е место в мировом рейтинге и получил шестой номер посева на соревнованиях в Мадриде.

За карьеру Кукушкин выиграл 17 "Челленджеров" в одиночном разряде. Два таких титула он взял в нынешнем сезоне — на хардовом покрытии в Манаме и Тенерифе.

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