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Первая ракетка Казахстана откроет матч сборной против Японии

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сборная Казахстана и Японии по теннису
сборная Казахстана и Японии по теннису. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

В Токио прошла жеребьевка квалификационного матча командного чемпионата мира по теннису между сборными Японии и Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Первой в борьбу за сборную вступит первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина. На японском корте она встретится с 79-й ракеткой мира Нао Хибино. Встреча начнется завтра, 12 апреля, в 10:00 по казахстанскому времени.

По окончании первой игры на корт выйдут Юлия Путинцева и победительница четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде, бывший лидер мирового рейтинга Наоми Осака.

13 апреля планируются матчи: Юлия Путинцева - Нао Хибино, Анна Данилина - Наоми Осака и парная игра Анна Данилина/Жибек Куламбаева - Сюко Аояма/Эна Сибахара. Начало игрового дня в субботу - 9:00 по времени Казахстана.

Напомним, что капитаны команд имеют право произвести замену игрока не позднее чем за час до начала игры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2083067-pervaya-raketka-kazahstana-otkroet-match-sbornoy-protiv-yaponii/

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