Лучший теннисист Казахстана дал выступить девочке вместо себя на престижном турнире в Монте-Карло (видео)

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик отметился очередным интересным эпизодом в своей карьере, он дал возможность выступить на корте юной бол-герл на старте турнира ATP 1000 в Монте-Карло, передает NUR.KZ.

На видео Александр отдал свою ракетку девочке, которая занимается подачей мячей на матче, после чего она совершила две неудачных подачи под радостные возгласы публики.

Однако сам казахстанец показал невнятную игру и был разгромлен со счетом 6:1, 6:1 в своем первом матче на "тысячнике" в Монте-Карло. Его соперником выступил хорватский теннисист Борна Чорич.

Встреча длилась один час и пять минут, за это время Александр Бублик успел реализовать семь брейк-поинтов из 13, допустил восемь двойных ошибок, два раза подал мяч навылет, а также отметился благородной попыткой положить старт карьеры для юной девушки.

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