Финалистка турнира WTA 1000 рассказала, почему матч с Рыбакиной будет для нее особенным

Американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала свою историю, связанную с турниром WTA 1000 в Майами, в финале которого она будет бороться за титул с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной, передает NUR.KZ.

Финальная встреча за трофей между Рыбакиной и Коллинз запланирована на воскресенье, 31 марта.

"Все очень по-особенному здесь, потому что я в родном штате. В детстве я очень хотела побывать на этом турнире, но папа говорил: "Ты поедешь, только если будешь там играть". Так что пришлось сюда попасть. Я здорово выступала здесь пару лет, но этот раз действительно самый запоминающийся", — цитирует спортсменку "Чемпионат".

Отметим, что Даниэль Коллинз занимает 53-ю строчку в рейтинге Женской теннисной организации, казахстанка же является четвертой ракеткой мира.

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