Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Финалистка турнира WTA 1000 рассказала, почему матч с Рыбакиной будет для нее особенным

Опубликовано:

Даниэль Коллинз
Даниэль Коллинз: Robert Prange/Getty Images

Американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала свою историю, связанную с турниром WTA 1000 в Майами, в финале которого она будет бороться за титул с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной, передает NUR.KZ.

Финальная встреча за трофей между Рыбакиной и Коллинз запланирована на воскресенье, 31 марта.

"Все очень по-особенному здесь, потому что я в родном штате. В детстве я очень хотела побывать на этом турнире, но папа говорил: "Ты поедешь, только если будешь там играть". Так что пришлось сюда попасть. Я здорово выступала здесь пару лет, но этот раз действительно самый запоминающийся", — цитирует спортсменку "Чемпионат".

Отметим, что Даниэль Коллинз занимает 53-ю строчку в рейтинге Женской теннисной организации, казахстанка же является четвертой ракеткой мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2075778-finalistka-turnira-wta-1000-rasskazala-pochemu-match-s-rybakinoy-budet-dlya-nee-osobennym/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.