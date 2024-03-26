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Известная казахстанская теннисистка провела мастер-класс в Алматы

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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

В теннисном центре ЦСКА в Алматы прошел мастер-класс для детей от казахстанской теннисистки Зарины Дияс, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Дияс сыграла по розыгрышу с каждым участником и дала индивидуальные советы по игре. После мастер-класса теннисистка раздала автографы своим поклонникам, фотографировалась со всеми желающими и поделилась планами на будущее. 

«Я очень рада поиграть с нашими детьми. У них большой интерес к теннису. В Казахстане теннис стремительно развивается и, я уверена, что ещё будет много чемпионов у нашей страны. Приятно, что на мой мастер-класс пришло много детей и родителей», - сказала Зарина. 

Напомним, что капитан женской сборной Казахстана Юрий Щукин включил Зарину Дияс в состав команды, которая 12-13 апреля сыграет в выездном квалификационном матче «Кубка Билли Джин Кинг» против Японии. Теннисистка впервые после длительной паузы, связанной с травмами проведет свой матч за сборную.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2073345-izvestnaya-kazahstanskaya-tennisistka-provela-master-klass-v-almaty/

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