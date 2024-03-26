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Вторая ракетка Казахстана обыграла топовую украинку и вышла в 1/4 престижного турнира в США

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Matt McNulty/Getty Images for ITF

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева вышла в четвертьфинальную стадию турнира категории WTA 1000 в Майами (США), передает NUR.KZ.

Соперницей одной из лучших теннисисток Казахстана за выход в 1/4 финала выступила представительница Украины Ангелина Калинина (36-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации).

Путинцева одержала непростую победу по ходу двух сетов, в первой части игры ей удалось забрать 6 геймов против 4, а в заключительном отрезке она вовсе выступила вторым номером и в конце вырвала победу со счетом 7:6.

Встреча продолжалась два часа и 23 минуты. За это время второй ракетке страны удалось реализовать четыре брейк-поинта из шести возможных, и один раз подать мяч навылет. Отметим, что на протяжении всего матча Юли Путинцева не совершила ни одной двойной ошибки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2073072-vtoraya-raketka-kazahstana-obygrala-topovuyu-ukrainku-i-vyshla-v-14-prestizhnogo-turnira-v-ssha/

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