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Елена Рыбакина рассказала, собирается ли она становиться моделью (видео)

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина в послематчевом интервью высказалась о своей потенциальной модельной карьере, передает NUR.KZ.

Четвертая ракетка мира после победы над американкой Тейлор Таунсенд в 1/16 турнира WTA 1000 в Майами рассказала, понравилось ли ей быть моделью.

"В начале этого месяца ты опубликовала действительно классную фотосессию на пляже в Дубае. Тебе нравится быть моделью перед камерой или ты предпочитаешь играть на теннисном корте?"

"Я, конечно, предпочитаю находиться на теннисном корте. Было весело провести время за пределами корта. У меня было немного времени. Я к такому не привыкла, но получилось очень здорово", - ответила Рыбакина.

Напомним, сегодня за выход в четвертьфинал «тысячника» Елене предстоит сыграть с 18-й ракеткой мира Мэдисон Киз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2073000-elena-rybakina-rasskazala-sobiraetsya-li-ona-stanovitsya-modelyu-video/

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