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Сборная Казахстана по теннису проиграла в четвертьфинале чемпионата мира

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Сборная Казахстана по теннису
Сборная Казахстана по теннису. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Сборная Казахстана не смогла выйти в полуфинал квалификации чемпионата мира до 14 лет, который в эти дни проходит в Малайзии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

В Кучинге (Малайзия) сборная Казахстана остановилась в шаге от попадания на World Junior Tennis Competition 14.

В четвертьфинале казахстанки уступили одной из сильнейших команд Азии, третьей сеяной отбора Австралии со счетом 1:2. 

В первой игре Екатерина Кирюшенко уверенно разобралась с Весной Маринков - 6:3, 6:2. Во втором матче Найля Баймахан проиграла Отт Дженифер - 6:7 (5:7), 2:6. В заключительной парной встрече Баймахан/Кирюшенко в драматичном матче уступили Чен Лю/Маринка - 5:7, 5:7. В этом поединке в первом сете казахстанки вели 6:5 и подавали, но не смогли воспользоваться преимуществом, а во второй партии уступали 1:4, смогли догнать соперниц, но к сожалению, не смогли их «дожать».

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2072253-sbornaya-kazahstana-po-tennisu-proigrala-v-chetvertfinale-chempionata-mira/

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